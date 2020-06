The Outer Worlds busca mejorar su desempeño en Switch con un nuevo parche

The Outer Worlds debutó en el Nintendo Switch a principios de este mes, pero tal vez era mejor que nunca lo hubiera hecho. Como era de esperarse, el juego tuvo que hacer muchos sacrificios gráficos para correr en la pequeña consola híbrida, mismos que son increíblemente notables. Ante esto, su publisher, Private Division, ha revelado que ya trabajan en un nuevo parche que busca mejorar la experiencia.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de la compañía publicó lo siguiente:

Employees of Halcyon! A patch for The Outer Worlds on Nintendo Switch is in the works, and the team at Virtuos is investigating to further improve the game’s performance.

We will let the community know once we can confirm this update is available. pic.twitter.com/7oz4CTarkW

— Private Division (@PrivateDivision) June 25, 2020