The King of Fighters tendrá una nueva película, y aquí está su primer tráiler

La serie de The King of Fighters tal vez no sea tan grande como Street Fighter, pero guarda un lugar especial en los corazones de miles de jugadores de Latinoamérica. A pesar de aún no tenemos nueva información sobre The King of Fighters XV, los fans deben de estar felices, debido a que el primer adelanto de la película animada The King of Fighters: Awaken ya está aquí.

The King of Fighters: Awaken es una película en desarrollo por Joy Pictures en alianza con Origina Force y iDragon Creative Studio, a quienes recordarás por su trabajo en KOF Destiny, la serie animada de 2017. El tráiler que verán a continuación está en mandarín, pero cuenta con subtítulos en inglés.

The King of Fighters: Awaken llegará a los cines hasta 2022, y por el momento solo está confirmada para un lanzamiento en China, actualmente no hay noticias sobre un estreno internacional.

Vía: Banden