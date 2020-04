The Last of Us: Part II es eliminado oficialmente de PlayStation Store

Después de que Sony y Naughty Dog anunciaran que The Last of Us: Part II había sido pospuesto indefinidamente, el juego ha sido retirado oficialmente de la PlayStation Store. Esto significa que los usuarios de PSN ya no podrán pre-ordenar digitalmente la edición estándar, ni la Digital Deluxe Edition.

Si tú ya habías realizado tu pre-venta, entonces espera un reembolso en los próximos días, aunque probablemente se te hará directamente a tu cuenta de PlayStation. Los juegos solo están disponibles en esta plataforma cuando ya tienen una fecha fija de lanzamiento, y en el pasado, han sido retirados de la tienda digital cuando llega a haber un retraso, tal y como sucedió con Marvel’s Avengers. Sin embargo, ten por seguro que en cuanto The Last of Us: Part II tenga una nueva fecha de lanzamiento, el anticipado título regresara a PlayStation Store.

Ante la situación, muchos fans esperaban que el título fuera lanzado únicamente de manera digital, pero además de que el ser retirado de PlayStation Store nos indica que esto no será posible, su director recientemente explicó por qué esto no es una estrategia viable para el juego.

Fuente: PlayStation Store