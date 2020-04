Aquí los juegos de Switch mejor vendidos durante marzo en Japón

Mientras que PlayStation y Xbox están recibiendo enormes y constantes lanzamientos cada mes, el Nintendo Switch ha estado un poco más tranquilo en este apartado. No fue hasta el mes pasado que la consola híbrida de la Gran N recibió Animal Crossing: New Horizons, uno de los juegos más anticipados de la plataforma, que ha estado dominando el mercado japonés estas últimas semanas.

Pero, ¿qué otros juegos están comprando los japoneses además de Animal Crossing? A continuación, te compartimos la lista de los 20 juegos que mejor se vendieron en la eShop de Switch durante marzo 2020 en Japón:

1) Animal Crossing: New Horizons

2) Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

3) Ni no Kuni: Wrath of the White Witch

4) GUILTY GEAR XX ACCENT CORE PLUS R

5) Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy DX

6) Of Mice And Sand

7) Snack World: The Dungeon Crawl – Gold

8) Yo-kai Watch 1

9) Cube Creator X

10) Super Smash Bros. Ultimate

11) Octopath Traveler

12) Guilty Gear

13) Cities: Skyline – Nintendo Switch Edition

14) Human: Fall Flat

15) Minecraft

16) Gotcha Racing 2

17) Overcooked! 2

18) Mario Kart 8 Deluxe

19) Double Dragon 4

20) Pikuniku

Como te lo mencionaba anteriormente, New Horizons está dominando el mercado japonés y parece ser que este éxito no va a deteriorarse en un futuro cercano. Si aún no sabes muy bien cuál es el atractivo de este juego, date una vuelta por nuestra reseña escrita para conocer más.

