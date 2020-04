El diseño del Xbox One original se hizo con prisa, admite Phil Spencer

Phil Spencer reveló muchas cosas interesantes en una entrevista con IGN la semana pasada, y una de ellas fue que el directivo admitió la falta de tiempo que él y su equipo sufrieron y, como consecuencia, el diseño del Xbox One original se tuvo que hacer con prisa. Por esta misma razón, el Xbox One S y el Xbox One X lucen tan diferente.

Spencer declaró lo siguiente:

“El equipo que trabajó en el Xbox One no tenía el tiempo suficiente por decisiones ejecutivas en ciertas cosas, y por eso empezamos desde el 2016 con el Xbox Series X. Y al mismo tiempo, empezamos a probar algunas cosas en el mercado para asegurarnos que, cuando llegáramos a este punto, las cosas funcionarían. Cosas como, ¿podemos hacer que nuestro viejo catálogo de juegos funcione mejor en este nuevo hardware?”

Respondiendo a una pregunta sobre si hubo un cambio de personal al momento de diseñar el Xbox One S, Xbox One X y Xbox Series X, Spencer insistió que el equipo era el mismo, e indicó que simplemente tuvieron más tiempo para cumplir sus objetivos:

“El equipo que trabajó en el Xbox Series X tuvo tiempo. Empezamos lo suficientemente temprano que pudimos establecer cuáles eran nuestros objetivos – lo mismo con el Xbox One S y el Xbox One X… por eso cuando la gente intenta decirme que es un nuevo equipo o un nuevo liderazgo, les digo no, no, no – dale tiempo a tu equipo y una clara dirección sobre lo que están tratando de hacer, y pueden crear cosas increíbles.”

Fuente: IGN