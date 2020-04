El director de The Last of Us Part II responde al retraso del juego

The Last of Us Part II es uno de los juegos más esperados de 2020. Originalmente estaba planeado para llegar a PlayStation 4 en febrero, después fue retrasado a mayo, ahora, debido a la situación mundial causada por el COVID-19, el lanzamiento ha sido postergado indefinidamente. Ante esta decisión, Neil Druckmann, director del juego, se ha tomado el tiempo para responder algunas de las dudas del público referente al futuro de The Last of Us Part II.

Durante el más reciente episodio del PlayStation Blogcast, Druckmann se lamentó por retrasar una vez más TLOU II, pero asegura que el desarrollo del juego va por buen camino. Esto fue lo que comentó:

“Es un poco duro. Estás trabajando en algo durante tanto tiempo; para algunos de nosotros, por años. Hay una anticipación incorporada; no puedes esperar por esta cosa que has estado elaborando y perfeccionando y a veces soñando. No puedes esperar para ponerlo en manos de las personas y ver sus reacciones; qué les gusta, qué no les gusta o dónde los lleva la historia. Internamente, sabemos que tenemos un gran juego. Es solo que tenemos que esperar un poco más para llevarlo a los fanáticos. Sé que los fanáticos están decepcionados. Créame cuando digo esto: estamos decepcionados, si no más, por no poder salir a tiempo del juego”.

Después de que el retraso fue anunciado, muchas personas se preguntaron por qué no hacer un lanzamiento digital en mayo, y después ofrecer una copia física. Druckmann dijo que Sony está considerando todo tipo de “diferentes opciones” sobre cómo lanzar el juego.

“En este momento estamos viendo todo tipo de opciones diferentes. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a todos nuestros fanáticos lo antes posible? Eso va a tomar tiempo”.

Por último, Druckmann fue cuestionado sobre el demo de The Last of Us Part II que le mostró a la prensa hace unos meses. Aunque muchos piden que este contenido sea liberado, el director del juego insiste que esto no será realidad, debido a que el título ha mejorado mucho desde esa demostración, por lo que no sería representativo de su situación en este momento.

Durante el anuncio del retraso de The Last of Us Part II, se reveló que Marvel’s Iron Man VR también ha sufrido de un retraso indefinido. Aunque varios apuntaban a que Ghost of Tsushima sufriría el mismo destino, PlayStation no tiene planeado más retrasos por el momento.

Vía: PlayStation Blogcast