Después de meses de anticipación, la próxima semana por fin llegará The Last of Us Part I a PlayStation 5. De esta forma, el día de hoy se ha compartido el tráiler de lanzamiento de este remake, el cual nos da un mejor vistazo a algunos de los momentos más memorables de este clásico de Naughty Dog.

Por medio de su cuenta oficial en YouTube, PlayStation compartió el tráiler de lanzamiento de The Last of Us Part I. Aquí podemos ver algunas de las escenas de acción tanto del juego base, así como de Left Behind, el DLC que también viene incluido en este paquete.

Te recordamos que este es un remake reconstruido para el PS5, el cual cuenta con una serie de mejoras visuales, opciones de visualización y mucho más. The Last of Us Part I llegará a PS5 el próximo 2 de septiembre. Junto a esto, también está en desarrollo una versión para PC, la cual no tiene fecha de lanzamiento por el momento.

En temas relacionados, aquí puedes ver otro tráiler de este juego. De igual forma, esta es una comparación entre la serie live action y el trabajo de Naughty Dog.

Nota del Editor:

The Last of Us es uno de los juegos más icónicos de los últimos años, y muchos han llegado a señalar que este es El Padrino de los videojuegos. Ahora, con su llegada a PS5 y futuro lanzamiento en PC, este será el momento perfecto para que toda una nueva generación tenga la oportunidad de disfrutar de este viaje entre Joel y Ellie.

Vía: PlayStation