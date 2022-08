Muestran comparativa del juego con la serie de The Last of Us

Hace algunos días atrás los fans de The Last of Us se quedaron emocionados con el primer avance de la próxima serie que está siendo producida por HBO y supervisada por Neil Druckmann. Y ahora, para que suban las ganas por dar un vistazo a sus episodios, se ha compartido una comparativa uno a uno de las escenas mostradas con el videojuego de 2013.

El video se compartió en la cuenta de twitter que va lanzando las noticias más destacadas en relación al programa de TV, con momentos puntuales de la historia que son cinemáticos en su mayoría. Después de todo, la historia será un tanto alterada para que los usuarios conozcan un punto de vista más actualizado de lo que se dio a conocer hace casi 10 años.

tv series vs videogame pic.twitter.com/zEhbIkEThU — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) August 22, 2022

Aunque todavía no se han revelado tantas escenas de la serie de The Last of Us, el público está bastante emocionado con lo que vamos a poder encontrar, y el trasfondo más profundo que se le dará a los personajes. Por su parte, se ha mencionado que la serie se estrenará en algún momento del 2023, aunque esto podría cambiarse perfectamente hasta el 2024.

En noticias relacionadas a The Last of Us. Con la liberación del primer tráiler, Neil Druckmann ha reaccionado al mismo hacia los fans, esto con un mensaje bastante corto pero muy sincero. Si quieres echarle un vistazo a la nota completa, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: Twitter