Nos encontramos a solo seis días del lanzamiento de The King of Fighters XV. De esta forma, el día de hoy se ha liberado un nuevo video que celebra este acontecimiento. Usualmente, estamos acostumbrados a tráilers enfocados en recapitular la información más importante de un nuevo estreno. Sin embargo, en esta ocasión se nos ha presentado una cinemática estilo anime para celebrar que el siguiente trabajo de SNK está a nada de llegar a nuestras manos.

De esta forma, recientemente se compartió un video a cargo de Masami Ōbari, quien se encargó de dirigir Fatal Fury: La Película de 1994. En esta ocasión, la cinemática de anime nos ofrece un vistazo a los personajes clásicos y nuevos que estarán presentes en The King of Fighters XV.

The King of Fighters XV llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 17 de febrero de 2022. Este título nos ofrece 39 personajes disponibles durante su lanzamiento, con la promesa de 12 peleadores más por medio de DLC. El título continúa con la fórmula de 3v3, pero también cuenta con una serie de modos de juego adicionales.

Nota del Editor:

The King of Fighters XV luce increíble, y será interesante ver cómo reacciona la comunidad de juegos de peleas, considerando que por el momento títulos como Street Fighter V y Dragon Ball FighterZ ya no están tan activos como antes.

