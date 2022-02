La magia de Nintendo es interminable

El primer Nintendo Direct de 2022 ha dejado muy buenas sensaciones y aunque no se dio a conocer el título oficial de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, existieron grandes sorpresas y los amantes de los juegos de rol, tienen garantizadas múltiples horas de diversión.

La gran N ha vuelto a demostrar que el presente año será muy importante para Nintendo Switch, ya que habrá grandes lanzamientos que se convertirán en un éxito en ventas y que habían sido muy solicitados por la comunidad, siendo el caso de Mario Strikers: Battle League Football, la incursión del famoso fontanero en el mundo del futbol soccer, que no se veía desde su última aparición en Wii.

De igual modo, el universo de Mario Kart 8 Deluxe incorporará 48 nuevas pistas de entregas anteriores, haciendo que la mitad de todos los cursos de esta franquicia estén incluidos en un solo título. Esta maniobra confirma que con el paso del tiempo las compañías apuestan por los modelos de servicio.

La buena relación entre Square-Enix y Nintendo persiste, y fueron presentadas diversas producciones entre las que destacan: Front Mission 1st: Remake, Front Mission 2: Remake y Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. Mención aparte merece Live a Live, título que jamás salió de Japón a inicios de los años noventa y donde Yōko Shimomura realizó una banda sonora sublime.

Klonoa, el carismático personaje creado por Namco regresará en una compilación de sus dos aventuras, apelando a la añoranza de los gamers añejos, además de ofrecer una gran experiencia jugable a las nuevas generaciones. En el mismo sentido de las recopilaciones, la saga Portal arribará a la plataforma híbrida.

El servicio de Nintendo Switch Online ha dado la bienvenida a EarthBound y EarthBound Beginnings; éste último es una versión localizada al territorio americano del clásico Mother para Famicom. Ambos son juegos de culto que merecen ser disfrutados nuevamente.

La serie Wii Sports está de regreso bajo el nombre de Nintendo Switch Sports donde será posible disfrutar de boliche, tenis, voleibol, y bádminton, por mencionar algunos. Por otro lado, Metroid Dread celebrará sus grandiosas cifras de ventas con dos actualizaciones gratuitas enfocadas a la dificultad y al modo horda.

Splatoon 3 también prepara su desembarco programado para verano y la sorpresa más grata fue la revelación de Xenoblade Chronicles 3, una de las primeras cartas fuertes para la antesala de la temporada navideña. Es prudente resaltar y dar por hecho que habrá una edición de colección tal y como ha ocurrido con sus antecesores.

El éxito que Nintendo ha conseguido con Nintendo Switch no muestra síntomas de agotamiento, sino por el contrario, hará que un mayor número de usuarios disfrute tanto de sus juegos clásicos como los nuevos lanzamientos, reforzando el argumento de que la magia de la gran N, no conoce límites.

