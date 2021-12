Falta poco menos de una semana para que se lleven a cabo The Game Awards 2021, en donde veremos un montón de anuncios para nuevos juegos. Todavía no sabemos exactamente qué nos vayan a mostrar, pero Geoff Keighley, anfitrión y organizador del show, dijo que los anuncios de Activision podrían quedar fuera del evento debido a todo el escándalo en el que se ha visto envuelto la compañía este año.

Como parte de una nueva entrevista con The Washington Post, Keighley dijo que seguía pensando el cómo “abordar” la situación de Activision Blizzard en la ceremonia tras los reportes de acoso y discriminación que surgieron meses atrás.

“Queremos apoyar a los empleados y desarrolladores. Apoyamos el hecho de que estas personas hayan salido a contar sus historias, pero no queremos disminuir las oportunidades de los desarrolladores para presumir sus juegos. Debemos pensar cuidadosamente en el cómo avanzaremos con esto.”

A pesar de ser una de las personalidades más importantes en la industria del gaming, Keighley no ha hecho comentario alguno sobre toda la situación referente a Activision Blizzard. Al momento de redacción, Keighley no ha dicho más detalles sobre todo esto.

The Game Awards se llevará a cabo el próximo jueves 9 de diciembre y por acá puedes conocer a la lista completa de nominados.

Nota del editor: Tiene sentido el que Keighley quiera mantenerse lo más neutral posible ante todo esto, sin embargo, alguien tan importante como él no puede simplemente no decir nada. Ciertamente está frente a una situación complicada, y no me gustaría para nada estar en su lugar. Ya veremos cómo maneja toda esta situación.

Via: Kotaku