Uncharted: The Legacy of Thieves Collection estará disponible para PS5 y PC a principios del siguiente año, y aunque todavía no tenemos una fecha exacta de lanzamiento, el día de hoy se ha confirmado que esta colección remasterizada debutará sin uno de sus elementos más importantes.

Sucede que el día de hoy se activó la página del juego en Steam, y fue gracias a esto que nos enteramos sobre la ausencia del multiplayer en estos juegos. Esto era algo que anteriormente se había insinuado, pero ahora se confirmó oficialmente.

“En una experiencia ofrecida por el premiado estudio Naughty Dog, la Uncharted: Legacy of Thieves Collection incluye dos críticamente aclamadas aventuras single-player de Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy.”

Aunque la descripción como tal no menciona la ausencia de multijugador, es fácil asumir que debido a esta descripción no contaremos con este apartado, así que solamente nos quedaremos con las campañas para un solo jugador.

Uncharted: The Legacy of Thieves Collection llegará primero a PS5 y poco tiempo después a PC a inicios de 2022.

Nota del editor: Definitivamente es decepcionante saber que esta colección debutará sin el apartado multiplayer, pero no es algo que debería sorprendernos demasiado. Esto es algo que casi siempre pasa con relanzamientos, y hace poco ocurrió con Mass Effect 3 en su versión de la Legendary Edition. Tendremos que conformarnos con disfrutar únicamente de las campañas single-player.

Via: ComicBook