El año pasado, Bob Odenkirk, protagonista de Better Call Saul, sufrió un accidente durante la filmación para la sexta temporada de la serie, por lo cual tuvo que ser hospitalizado. El actor retomó filmaciones una vez que se recuperó, y mediante un nuevo adelanto en video compartido el día de hoy, parece que ya sabemos cuándo es que se estrenará esta temporada.

AMC ha compartido un breve teaser que, a primera vista, podría no dar mucha información al respecto, pero la comunidad cree haber encontrado la fecha de estreno para la sexta temporada de la serie y a continuación te explicamos por qué.

#BetterCallSaul returns for its final season. Mark your calendar. pic.twitter.com/xX7Rsb3qmK

— Better Call Saul (@BetterCallSaul) February 7, 2022