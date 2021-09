Bob Odenkirk regresa a Better Call Saul tras su hospitalización hace un par de meses

Bob Odenkirk, actor famoso por interpretar a Saul Goodman en la la aclamada serie Breaking Bad, y que posteriormente protagonizó su propio spin-off, Better Call Saul, ya está de regreso en el mundo de la actuación tras haber sido hospitalizado de urgencia hace un par de meses.

Vía Twitter, Odenkirk confirmó la noticia con una imagen en la que podemos ver al actor en la silla de maquillaje, listo para interpretar al intrépido abogado una vez más:

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) September 8, 2021