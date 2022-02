Ya falta poco menos de un mes para el estreno de The Batman, por lo que estas últimas semanas hemos estado recibiendo un montón de detalles y fotografías sobre la nueva película del murciélago. Robert Pattinson, su protagonista, también ha estado muy ocupado con entrevistas, y en una de ellas afirma que ya vio un corte inédito del filme y considera que será bastante diferente respecto a las demás producciones del héroe.

Platicando con GQ, Pattinson declaró lo siguiente:

“Ya vi un corte inédito por mí mismo. La primera toma es tan discordante de cualquier otra película de Batman que simplemente le da otro ritmo. Es lo que Matt Reeves me dijo desde la primera junta: ‘Quiero hacer una historia noir de detectives de los 70s, como The Conversation’. Y yo asumí que con eso se refería al ambiente o algo así. Pero desde la primera toma, es, ‘Oh, esto en realidad es una historia de detectives.’ Y me siento como un idiota, porque yo ni sabía que Batman era considerado como el mejor detective del mundo’; nunca había escuchado eso antes.

Normalmente cuando ves a Batman solo llega a golpear gente. Pero él también tiene conversaciones, y también hay muchas escenas emotivas entre ellas, algo que nunca ha estado presente en alguna de las otras películas.”