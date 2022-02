Araki explica por qué Giorno nunca conoció a Dio

Uno de los aspectos que son explorados en la parte cuatro y seis de Jojo’s Bizarre Adventure, son las relaciones entre padres e hijos. En el caso de Diamond is Unbreakable hablamos de Josuke y Joseph, mientras que en Stone Ocean el enfoque está en Jolyne y Jotaro. Sin embargo, en Golden Wind no tenemos algo así entre Giorno y Dio. De esta forma, Hirohio Araki, mangaka de esta historia, ha revelado por qué evitó esta interacción.

En una entrevista, Araki fue cuestionado sobre la relación entre Giorno y Dio. Aunque el personaje principal de Golden Wind es considerado un Joestar, esto debido a que el cuerpo de Jonathan fue usado para su concepción, su padre es Dio, el antagonista de Phantom Blood y Stardust Crusaders. Esto fue lo que comentó el autor sobre este padre e hijo.

“Nunca tuve ninguna intención de hacer eso, en realidad. Incluso durante Diamond Is Unbreakable, la gente especulaba si Kars aparecería, pero este no es el tipo de serie de manga que iría en esa dirección y no soy el tipo de persona que escribiría eso. Si eso sucediera, para mí, se habría acabado. Soy de la opinión de que si los lectores alguna vez piensan: ‘¡Esperaba que eso sucediera!’, entonces he fallado. Hay muchos manga por ahí que irían en esa dirección, pero si hiciera eso, se acabó”.

No solo era imposible ver a Giorno y a Dio en una misma escena, ya que el vampiro estaba muerto para cuando los eventos de Golden Wind se llevaron a cabo, sino que las personalidades de estos dos son opuestas. Pese a ser considerado el hijo de Dio, Joruno Jobāna se asemeja más a Jonathan.

Aunque ver a Giorno y a Dio juntos hubiera sido interesante, la verdad es que esto simplemente no hubiera funcionado por múltiples razones. Al final del día, el padre de Giorno no define su personalidad ni sus motivaciones. No todos pueden tener buenos padres.

Vía: Hirohiko Araki