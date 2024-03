¿Telmex también subirá los precios de servicios de internet?

Desde hace algunos días en México, se informó que los clientes de dos grandes proveedores de servicios de internet tendrían que pagar más dinero por lo que están usando, esto con la excusa de que la inflación ha afectado al país de alguna otra manera, sobre todo en cuestión de infraestructura. Con eso en mente, los usuarios se han preguntado sobre si otro gigante de la telefonía iba a aplicar lo mismo, y la empresa ya ha contestado de forma contundente hace no muchas horas atrás.

Quienes originalmente anunciaron el cambio de precio fueron Izzi y Mega Cable, con un aumento que no es demasiado alto pero que la gente no tomó como buena noticia, dado que ciertos usuarios deberán pagar entre 50 y 70 pesos más respecto al paquete de internet con el que cuenten. Y eso podría haber hecho que la empresa que se mantiene como la líder no quiera dar ese paso adelante, y sí, no hay aumento de cifra para quienes tengan Telmex, al menos eso fue lo que reveló el director general.

Dentro del post se asegura que hogares y negocios no se verá afectado, pues la inflación ya se está estabilizando, esperando a que baje poco más.

Debido a que la inflación se está reduciendo, en @Telmex

NO aumentaremos los precios de nuestros servicios en los paquetes @infinitum para hogares y negocios. — Hector Slim Seade (@hectorslimseade) March 22, 2024

Acá una descripción de la empresa:

Telmex es una empresa de telecomunicaciones mexicana que brinda servicios de telefonía fija, telefonía móvil, acceso a Internet, televisión de paga y servicios de tecnologías de la información en México. Fundada en 1947, Telmex (acrónimo de Telecomunicaciones de México) ha sido históricamente una de las empresas más importantes en el sector de las telecomunicaciones en México y ha tenido un gran impacto en el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones en el país. Originalmente era una empresa estatal, pero en la década de 1990 fue privatizada y adquirida por el empresario mexicano Carlos Slim. Actualmente, Telmex es parte del conglomerado de empresas del Grupo Carso, propiedad de la familia Slim.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es buena señal que al menos no cobren en esta opción de internet, ahora solo les falta que den un buen servicio, pues en el apartado de quejas está abarrotada de personas que no están satisfechas con lo que se les está dando.