Resident Evil 9 sería un juego de mundo abierto

Han pasado tres años desde el lanzamiento de Resident Evil Village, y si bien Capcom se ha encargado de expandir la serie con una serie de remake, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso ahora que la saga de Ethan Winters ha llegado a su fin. Al respecto, un famoso insider revela nueva información de lo que sería Resident Evil 9.

Por medio de su cuenta de Twitter, Dusk Golem, un famoso insider, ha revelado que Resident Evil 9 presentaría uno de los cambios más grandes en la serie, puesto que se habla de que esta experiencia sería un juego de mundo abierto. Esto no es todo, puesto que esta entrega, así como Monster Hunter Wilds, estarían siendo desarrollados usando un nuevo motor gráfico.

Actualmente, se desconoce si el nuevo motor gráfico sería algo completamente original, o una evolución de lo que nos presenta actualmente el RE Engine. Pese a estos cambios, Dusk Golem asegura que estos dos títulos utilizarán lo que Capcom aprendió desarrollando Dragon’s Dogma 2, aunque aún conservarán el ADN de sus respectivas franquicias.

Capcom, por su parte, se ha mantenido en silencio sobre el futuro de Resident Evil. Por primera vez en un largo tiempo, no hay un juego nuevo de esta serie planeado para este año. Si bien rumores señalan a un posible remake de Resident Evil 5, por el momento no hay información clara. Por su parte, se espera que Resident Evil 9 esté disponible en algún punto de 2025, aunque por el momento no hay información oficial al respecto.

Solo nos queda esperar para descubrir cuáles son los planes de Capcom para el futuro de esta serie. En temas relacionados, Dragon’s Dogma 2 sufre de review bombing. De igual forma, surgen nuevos detalles del supuesto remake de Resident Evil 5.

Nota del Editor:

Hay una parte de mí que no quiere ver un juego de mundo abierto de Resident Evil, puesto que esto eliminaría por completo el terror de estar encerrado junto a una terrorífica criatura. Sin embargo, lo mismo se decía del cambio a la perspectiva de primera persona, entonces no hay que sacar conclusiones hasta tener el juego en nuestras manos.

Vía: Dusk Golem