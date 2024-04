Televisa planea hacer fusión de Izzy con Sky

Es bien sabido que los servicios de cable e internet en México han estado en constante competencia desde hace muchos años, pues Cablevisión llegó para innovar en la televisión de la gente con canales que no se podían apreciar en la antena local, eso influyó a más empresas a sumarse al mercado como Direct TV, Total Play y claro, Sky, quienes aún siguen vigentes. Sin embargo, este último terminaría por desaparecer debido a que será absorbida por otra empresa.

Televisa ha estado en constantes movimientos para comprar al servicio de televisión que se hizo popular por medio de la antena satelital, pues ya han adquirido todas las acciones que tenía AT&T, aunque eso no significa que quieran seguir manteniendo el negocio activo. Se estaría buscando tener una fusión con Izzi, su medio de renta que más le ha beneficiado, ya que ofrece paquetes decentes de TV, internet y también teléfono local.

Eso sí, primero tendrán que haber aprobaciones de los organismos reguladores para evitar temas de monopolio, ya que dos grandes compañías se están juntando, y aún no se sabe si habrá una especie de nombre nuevo o si se mantendrán únicamente como Izzi. Y es que no olvidemos que Cablevisión cambió hace no tantos a esta última, y es posible que los clientes no puedan entender de forma inmediata como funcionará el cambio.

Acá datos sobre lo que es Sky:

Sky en México es un proveedor de servicios de televisión por satélite, uno de los principales en el país. Ofrece una variedad de canales de televisión en diferentes paquetes, que incluyen desde canales locales hasta internacionales, abarcando géneros como deportes, películas, noticias, entretenimiento, y canales infantiles, entre otros. Además de la televisión por satélite, Sky también ha ofrecido otros servicios como Sky HD, que proporciona canales en alta definición, y Blue To Go Video Everywhere, un servicio de streaming que permite a los suscriptores acceder a contenido en línea en diferentes dispositivos, como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. Sky México es parte de Grupo Televisa, una de las mayores compañías de medios en el mundo de habla hispana. Esto le permite tener acceso a una amplia gama de contenidos exclusivos y de producción propia, además de los derechos para transmitir eventos importantes, especialmente en el ámbito deportivo como partidos de fútbol de ligas importantes y otros eventos deportivos internacionales.

Por ahora, no se ha mencionado la fecha para que finalice la fusión, pues se tiene que aprobar.

Vía: AM

Nota del editor: Yo pensaba que Sky ya no existía, pero estará interesante ver qué cambios llegan si se hace la fusión. Tal vez haya cosas que nos beneficien a los clientes.