Habrían usado bots para aumentar las ventas de Alan Wake 2

El año pasado muchos juegos de excelencia han sido lanzados, entre ellos tenemos a Alan Wake 2, la continuación de la historia que originalmente se vio en el Xbox 360 hace más de una década atrás. Sin embargo, y contra todo pronóstico, no se logró posicionar entre los más exitosos a pesar de haber sido nominado en The Game Awards. A eso se suman ventas que son extrañas de creer, puesto que muchos no quisieron adquirir el juego debido a la ausencia del formato físico.

De forma reciente se ha compartido por parte del analista conocido como TheMasteroftheTDS, que la empresa de Sweet Baby habría influenciado a Remedy Entertainment a utilizar bots para alterar ciertos resultados, como las ventas de las copias que estarían infladas y así convencer a la gente a que se compre el juego. También, en los datos se habla de una actualización de bajar los aspectos técnicos mínimos para poder probar el videojuego en la PC, con ahora una rebaja en tarjetas de video.

Acá lo mencionado por el usuario:

Alan Wake 2, a game known to be one of the games Sweet Baby Inc. was involved in, received an update March 6th, 2024, that lowered the official minimum system requirements for the game to run on PC.

It would seem that someone attached to Remedy Entertainment may have been…

