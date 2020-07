Tal parece que un demo de Resident Evil Village podría estar en camino

Recientemente, Capcom publicó una encuesta para todos los fans de Resident Evil, la cual le pregunta a los participantes sobre la franquicia en general y el interés por ver un demo de Resident Evil Village en un futuro.

Esta no sería la primera vez que algo similar sucede, Resident Evil VII: Biohazard, Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake también recibieron un demo meses antes de su lanzamiento, así que existe la posibilidad de jugar un pequeño adelanto de Resident Evil Village antes de que llegue a nuestras manos de manera oficial.

Please take a few minutes of your time to fill out this form about Resident Evil Village.https://t.co/KW7F9TAPNs pic.twitter.com/tjkLVKilHa

— Resident Evil (@RE_Games) July 8, 2020