Rumor: Resident Evil 8 sería de los más largos en la saga

Aparentemente, Resident Evil Village será uno de los juegos más largos de la serie, pero no el más largo. Al momento de redactar esta nota, Capcom no ha dicho nada sobre su duración, sin embargo, adelantaron que el juego tendrá más áreas abiertas que cualquier otro en la saga, sugiriendo que su duración podría extenderse un poco más.

Por medio de Twitter, el prominente insider y filtrador, Dusk Golem, habló brevemente sobre lo mucho que nos tardará completar Resident Evil Village. Este insider admite que no sabe exactamente la duración exacta, ya que Capcom seguramente la sigue definiendo, pero destaca que se trata de uno de los más largos de la saga. En otras palabras, será más largo que Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, y Resident Evil 3 Remake. Pero, será más corto que algunos de los juegos más largos como Resident Evil 4 y Resident Evil 6.

Okay LAST RE8 question then work. I don’t know the exact play time but I’ve heard pretty reliably out of the RE Engine games it’ll be the longest one. Not the absolute longest RE game, I personally suspect it’ll be shorter than RE6/RE4, but I’ve heard it’s longer than RE7/RE2/RE3 https://t.co/GgcmfH88f0

