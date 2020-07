Éstos son los juegos favoritos de Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX

Hay tres cosas en la tierra que le encantan a Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX: los memes, Kanye West y el anime. Alguien como Musk seguramente no tiene mucho tiempo libre, pero al igual que muchos de nosotros, uno de sus pasatiempos favoritos son los videojuegos y ya reveló cuáles son los que más le han gustado.

Por medio de Twitter, Musk reveló sus juegos favoritos de todos los tiempos y acá puedes ver su respuesta:

Deus Ex / Half-Life 2 / Bioshock / Mass Effect 2 / Fallout 3 & New Vegas / Saints Row IV — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020

Sin embargo, Musk se ha perdido de algunos juegos exclusivos de consolas ya que él prefiere jugar en PC. Ante esto, reveló que próximamente tiene pensado jugar The Last of Us y esperemos que le guste lo suficiente como para que también le de una oportunidad a la secuela.

De hecho, Musk también reveló que fue Halo lo que inspiró el diseño del Cybertruck.

Fuente: Elon Musk