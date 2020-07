Netflix ha cancelado la serie de Chilling Adventures of Sabrina

Tenemos malas noticias para todos los entusiastas del “Archieverse”. Recientemente, Netflix reveló que la serie de Sabrina, conocida como Chilling Adventures of Sabrina, será cancelada después de dos temporadas en la plataforma de streaming.

Las dos temporadas están divididas en cuatro partes, con los últimos ocho episodios planeados para llegar a Netflix en algún punto de este año. Este evento es denominado por la plataforma como “un final de serie espeluznante, sexy y sobrenatural”.

En el transcurso de los ocho episodios de la Parte Cuatro, los residentes de Greendale se enfrentarán cara a cara con los Terrores de Eldritch, un indicio algo sutil de que Chilling Adventures of Sabrina se centrará en una temática muy Lovecraft.

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. 🖤 pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ

— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) July 9, 2020