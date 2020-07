¡Es oficial! Crash Bandicoot: On the Run! llegará a dispositivos móviles

Después de una filtración y un pequeño teaser, Crash Bandicoot: On the Run! oficialmente ha sido anunciado para dispositivos móviles. King, a quienes recordarás por Candy Crush, son los encargados de este endless runner, en donde nuestro bandicoot favorito correrá, saltará y girará a través de varios niveles clásicos y nuevos.

De esta forma es descrito este nuevo juego de Crash Bandicoot:

“En Crash Bandicoot: On the Run!, Dr. Neo Cortex ha vuelto a tomar el control del multiverso, con la ayuda de sus secuaces mutagénicos maniacos. Solo Crash y su hermana Coco pueden salvar el día y poner fin a sus planes. Los fanáticos de los videojuegos reconocerán de inmediato las regiones de los títulos anteriores de Crash Bandicoot, como Temple Ruins, Turtle Woods, Bear It y más”.

El juego nos pone en el papel de Crash y Coco mientras lidian con los problemas causados por el Dr. Neo Cortex, Dr. N. Tropy y Uka Uka, quienes han abierto un agujero en el espacio-tiempo con la ayuda de cuatro Máscaras Cuánticas, guardianes del espacio y tiempo. Como parte del anuncio del día de hoy, Stephen Jarrett, vicepresidente de diseño de juegos de King y director creativo de Crash Bandicoot: On the Run!, habló un poco sobre este juego:

“Estamos muy emocionados de llevar esta conocida y muy querida franquicia al mundo móvil. Nuestra ambición es unir la experiencia del runner con el clásico gameplay de Crash, mientras agregamos profundidad y progresión a través de una variedad de características emocionantes que incluyen redes sociales, crafting y construcción de bases. Inspirándonos en la vibrante historia de Crash, planeamos recuperar personajes clásicos, jefes, enemigos y niveles y envolverlos en una nueva aventura para que los jugadores jueguen mientras viajan”.

Crash Bandicoot: On the Run! actualmente está disponible para preinscripción en Android y pronto podrás hacerlo mismo en iOS, y al realizar esta acción, recibirás una skin especial. Por el momento se desconoce cuándo estará disponible en dispositivos móviles, aunque considerado que Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegará al mercado el 2 de octubre, es posible que On the Run! sea lanzado un poco antes de esta fecha.

Hablando de Crash Bandicoot, It’s About Time no contará con microtransacciones, y tal parece que el juego puede tener un modo multiplayer.

Vía: Crash Bandicoot