Tal parece que DLC para Streets of Rage 4 ya está en camino

Streets of Rage 4 llegó a nuestras manos el año pasado. Desde entonces, Dotemu ha mencionado que desean trabajar en contenido adicional para este beat’em up. Ahora, aunque por el momento no hay información oficial, parece que DLC para este título ya está en desarrollo.

De acuerdo con la base de datos en Steam, Streets of Rage 4 recibirá DLC con el nombre de Mr. X Nightmare, una referencia al villano principal de la trilogía original en SEGA Genesis. Por el momento no hay más detalles relacionados con la fecha de lanzamiento, ni algo relacionado con el tipo de contenido que veremos.

No se descarta la posibilidad de ver nuevos niveles, personajes y más referencias a los títulos originales. Desde agosto del año pasado, Dotemu ha mencionado que le encantaría trabajar en contenido adicional para este juego. De esta forma, solo es cuestión de tiempo para que los desarrolladores anuncien este DLC.

Vía: SteamDB