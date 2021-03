Te decimos dónde ver todas las películas nominadas al Oscar 2021

A mediados de este mes se dieron a conocer todos los largometrajes nominados para los premios Oscar 2021, y si todavía no has visto alguno de ellos, entonces no te preocupes. Aquí te presentamos todas estas películas junto a la plataforma en dónde puedes verla, así como la categoría bajo la cual fueron nominadas.

Netflix

– MANK: Mejor película, Mejor director, Mejor actor, Mejor actriz de reparto, Mejor banda sonora, Mejor sonido, Mejor diseño de vestuario, Mejor cinematografía, Mejor maquillaje y peinado, Mejor diseño de producción.

– The Trial of Chicago 7: Mejor película, Mejor actor de reparto, Mejor guión original, Mejor fotografía, Mejor montaje.

– Ma Rainley’s Black Bottom: Mejor actor, Mejor actriz, Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peinado.

– News of the World: Mejor sonido, Mejor diseño de producción, Mejor score original, Mejor fotografía

– Hilbilly Elegy: Mejor actriz de reparto, Mejor maquillaje y vestuario.

– Pieces of a Woman: Mejor actriz.

– The Mole Agent: Mejor documental.

– Over the Moon: Mejor película animada.

– The Midnight Sky: Mejores efectos visuales.

– A Love Song for Latasha: Mejor cortometraje documental.

– A Shaun the Sheep Movie Fargameddon: Mejor película animada.

– Crip Camp: A Disability Revolution: Mejor documental.

– My Octopus Teacher: Mejor documental.

– The White Tiger: Mejor guión adaptado.

– Da 5 Bloods: Mejor score original.

– Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga: Mejor canción original

– The Life Ahead: Mejor canción original

– If anything happens, I love you: Mejor cortometraje animado.

Amazon Prime Video

– Time: Mejor documental.

– Sound of Metal: Mejor película, Mejor actor, Mejor actor de reparto, Mejor sonido, Mejor guión original, Mejor edición.

– One Night in Miami…: Mejor actor de reparto, Mejor canción, Mejor guión adaptado

– Borat, subsequent moviefilm: Mejor actriz de reparto, Mejor guión adaptado

Disney+

– Soul: Mejor película animada, Mejor score original, Mejor sonido.

– Mulan: Mejor vestuario, mejores efectos visuales.

– Onward: Mejor película animada.

– The One and Only Ivan: Mejores efectos visuales.

Cinépolis Klic

– TENET: Mejores efectos visuales, mejor diseño de producción.

Apple TV+

– Wolfwalkers: Mejor película animada.

– Greyhound: Mejor sonido.

HBO Go

– EMMA: Mejor vestuario, mejor maquillaje y peinado.

Via: Lifestyle & Expansion