Aunque hace solo unos días se estrenó el primer avance oficial de Jurassic World: Rebirth, durante el Super Bowl del día de hoy, Universal Pictures aprovechó esta oportunidad para liberar un nuevo avance de esta esperada película. Aquí no solo tenemos un mejor vistazo a la nueva criatura de esta cinta, sino que también podemos ver a un dinosaurio clásico de este mundo.

Durante este avance, no solo podemos ver al misterioso y terrorífico dinosaurio mutante, el cual está inspirado en el xenomorfo de Alien y el Rancor de Star Wars, sino que aquí también podemos ver a un T-Rex, el cual atacará a los protagonistas en un río, así como imponente Mosasaurio.

Jurassic World Rebirth se desarrolla después de los eventos de Jurassic World Dominion, en una versión de la Tierra que ha estado llena de dinosaurios. En los años entre películas, la mayoría de los dinosaurios se han retirado a algunas islas cercanas al ecuador, donde el clima aún es propicio para ellos. Sin embargo, aún hay un par de misterios ocultos en las instalaciones originales.

Jurassic World Rebirth llegará a los cines el 2 de julio. En temas relacionados, este es el nuevo tráiler de Thunderbolts* del MCU. De igual forma, aquí puedes ver el avance del live action de How to Train Your Dragon.

Vía: Universal Pictures