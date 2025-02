Nuevo tráiler de Cómo Entrenar a tu Dragón nos muestra más a Chimuelo

Este 2025 se perfila para muchos estrenos en el mundo del cine, entre ellos tenemos la nueva interpretación de Superman por parte de James Gunn, la llegada de un nuevo protagonista en Capitán América: Nuevo Mundo y el esperado remake de Cómo Entrenar a tu Dragón en live action. Hablando de este último, durante la celebración del Super Bowl se está lanzando un nuevo avance.

En los cortos 30 segundos de duración se aprecia mucho más el diseño de Chimuelo, así como sus expresiones que eran bastante temidas por los fans, sobre todo por el empleo de un CGI de posible mala calidad, pero por fortuna, DreamWorks le ha puesto empeño al presupuesto, por lo que ve muy bien. Además, se puede por primera vez a Hipo surcar los cielos con el icónico Furia Nocturna.

Aquí lo puedes ver:

Aquí la sinopsis de la cinta:

Del nominado a la tres veces del Oscar y el ganador del Globo de Oro Dean DeBlois, el visionario creativo detrás de la aclamada Cómo Entrenar a tu Dragón, viene una impresionante reinvención de acción en vivo de la película que lanzó la querida franquicia al estrellato.

En la escarpada Isla de Berk, donde los vikingos y los dragones han sido enemigos amargos durante generaciones, Hiccup (Mason Thames; el teléfono negro, para toda la humanidad) se distingue. El inventivo pero pasado por alto al hijo del jefe Stoick the Vast (Gerard Butler, repitiendo su papel de voz de la franquicia animada), Hipo desafía siglos de tradición cuando se hace amigo de Chimuelo, un temido dragón negro. Su vínculo improbable revela la verdadera naturaleza de los dragones, desafiando los fundamentos de la sociedad vikinga.

Con el feroz y ambicioso astrid (nominado al BAFTA, Nico Parker; Dumbo, The Last of Us) y el peculiar malmittor de la aldea (Nick Frost; Blancanieves y el Cazador, Shaun of the Dead) a su lado, Hiccup se enfrenta a un mundo desgarrado por miedo y malentendido. A medida que surge una amenaza antigua, poniendo en peligro tanto a los vikingos como a los dragones, la amistad de Hipo con Chimuelo se convierte en la clave para forjar un nuevo futuro. Juntos, deben navegar por el delicado camino hacia la paz, volar más allá de los límites de sus mundos y redefinir lo que significa ser un héroe y un líder.