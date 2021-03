Sylvester Stallone es el encargado de darle vida a King Shark en The Suicide Squad

Aunque la mayoría de los fans del DCEU están emocionados por ver a Margot Robbie, John Cena, Viola Davis e Idris Elba en The Suicide Squad, esta nueva cinta también cuenta con la participación de Sylvester Stallone, famoso por su papel como Rocky, en la piel de King Shark.

Así es, después de compartir una serie de pósters, James Gunn, el director de esta cinta, ha confirmado que Stallone es el actor que le presta su voz a King Shark. Esta no es la primera vez que estos dos colaboran, ya que en Guardians of the Galaxy Vol. 2 el actor italiano le dio vida a Stakar.

Esta no es la primera vez que vemos a King Shark fuera de los cómics, ya que este ser del océano ha sido uno de los personajes principales en las dos temporadas de Harley Quinn, serie animada de DC, en donde Ron Funches le presta su voz. En el primer tráiler de The Suicide Squad podemos ver a King Shark en acción, aunque no hay mucho diálogo de su parte.

Te recordamos que The Suicide Squad llegará a los cines y HBO Max el próximo 6 de agosto de 2021. Puedes checar el primer tráiler de esta cinta aquí. De igual forma, aquí puedes apreciar los pósters de la película.

Vía: James Gunn