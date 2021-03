Además del tráiler, The Suicide Squad ha estrenado una serie de pósters

El día de hoy se estrenó el primer gran tráiler de The Suicide Squad, la secuela y al mismo tiempo soft-reboot de la película que vimos originalmente en 2017. Además de este adelanto, Warner Bros. y James Gunn, el director, liberaron una serie de pósters que nos muestran un poco más de los protagonistas de esta cinta.

Además de un póster más tradicional enfocado en todos los personajes en conjunto, también se liberaron una serie de imágenes enfocadas en cada uno de los villanos principales. Desde la Harley Quinn de Margot Robbie, pasando por el Pacemaker de John Cena, hasta el Bloodsport de Idris Elba.

Si aún no has visto el tráiler de The Suicide Squad, aquí puedes disfrutar de este espectacular adelanto. De igual forma, te recordamos que esta cinta estará disponible el próximo 6 de agosto en cines y HBO Max.

Vía: The Suicide Squad