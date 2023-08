Surgen primeras reseñas de One Piece live action

Después de mucho tiempo de espera, finalmente la próxima semana llega a Netflix uno de los shows que más a causado morbo en el mundo del anime, eso es justamente la serie de live action basada en el popular One Piece. Y ahora que estamos a nada de verlo con nuestros propios ojos, ya han salido algunas críticas por parte de los medios que han tenido acceso anticipado a la producción.

Sorpresivamente, son buenas noticias para los entusiastas de este anime, dado que los críticos han tachado al programa de decente, lo cual es inusual cuando se trata de un programa que viene de Netflix. Puesto que a Death Note y Cowboy Bebop fueron mal recibidos tanto como por los seguidores fieles de los productos originales, así como por sus respectivos autores.

Aquí alguna opiniones de One Piece:

Comicbook: La noticia ya salió. He visto ‘One Piece’ de Netflix y, aunque no puedo decir mucho, puedo decir esto antes de que se publique toda mi cobertura: he visto la primera temporada varias veces. Es *bueno* bueno.”

Crunchyroll: No puedo decir mucho (y escribiré mucho sobre ello más adelante), pero he visto la acción en vivo de ‘One Piece’ en su totalidad, ¿y todos ustedes? Es bueno.

Streamr: Habiendo visto los 8 episodios del próximo ‘One Piece’ de Netflix, y teniendo una exposición mínima a los materiales originales, puedo decir que este es EL programa que los fanáticos de las adaptaciones de manga y/o anime de acción real han querido. ESTE es el verdadero negocio.

El trabajo de cámara dinámico, con efectos visuales ingeniosos, un elenco excelente y una comprensión de la HISTORIA (y específicamente de cómo escribir, dirigir y producir medios episódicos de gran presupuesto), se espera que se mantenga firme para ser recordado como… ¡el rey de los programas de Netflix!