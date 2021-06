Surge registro de Final Fantasy VII Remake en la Epic Games Store

Por más de un año, Final Fantasy VII Remake ha sido una exclusiva de PlayStation. Aunque el pasado mes de abril terminó este contrato, por el momento no hemos visto que otras consolas tengan la oportunidad de disfrutar de este título aclamado por el público. Sin embargo, parece que esto podría cambiar dentro de poco gracias a un listado de la Epic Games Store.

Recientemente, el público encontró un listado para Final Fantasy VII Remake en la base de datos de la Epic Games Store. Lamentablemente, no hay más información al respecto. No se ha encontrado un registro similar en Steam, y por el momento no se habla sobre una versión de Xbox. De igual forma, solo se hace mención de la versión base y no de Intergrade.

Recordemos que la exclusividad de Final Fantasy VII Remake en PlayStation 4 era de un año, algo que ya pasó. De esta forma, parece que solo es cuestión de tiempo antes de que una versión para PC y otras consolas sea anunciada. Esperemos tener más información oficial en los próximos días.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Final Fantasy VII Remake Intergrade aquí.

Vía: Epic Data