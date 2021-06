Lo que nos dejó el E3 2021

La última edición de la feria más importante de videojuegos ha generado opiniones divididas entre la comunidad gamer alrededor del mundo, toda vez que persiste el anhelo por un evento presencial, sin embargo, fueron presentados un sinfín de juegos de diversos géneros que harán las delicias de sus principales seguidores.

Ubisoft será puesta a prueba con el desarrollo de Avatar Frontiers of Pandora, ya que tiene como antecedente la mediocre producción que realizó hace más de una década en línea con la película producida por James Cameron. Por su parte, Far Cry 6 deberá de cumplir las expectativas y Riders Republic buscará hacerse un hueco en el segmento de las carreras.

Fue una lástima que la compañía francesa no exhibiera algún avance de los ya olvidados Beyond Good and Evil 2 y Skull & Bones, dejando patente que su estrategia es centrarse en los juegos para dispositivos móviles al igual que lo hará Square-Enix con el lanzamiento de múltiples producciones de Final Fantasy para teléfonos celulares.

La casa creadora de Kingdom Hearts llamó la atención por la colaboración con Team Ninja para la creación de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin y será interesante ver si la recepción que tendrá Marvel’s Guardians of the Galaxy estará a la altura de toda la promoción que le hicieron en su conferencia.

La nostalgia afloró al rojo vivo con el lineup que Limited Run Games tiene preparado para los siguientes meses. La excelente relación comercial con Konami, hará posible que tengamos en formato físico la compilación de Contra Anniversary Collection, Castlevania Requiem y Castlevania: Rondo of Blood por primera vez localizado en América para TurboGrafx-16.

Apelando a la década de los años noventa, los video jugadores podrán adquirir para sus estanterías, juegos como Zombies ate my Neighbours y Ghoul Patrol, así como el resurgimiento de la clásica comedia romántica de 3DO, Plumbers Don’t Wear Ties.

Xbox demostró que la nueva generación de consolas no le es indiferente y pondrá toda la carne en el asador con producciones de gran calado como Forza Horizon 5, Halo Infinite, Starfield, Redfall y A Plague Tale: Requiem, por mencionar algunos. La apuesta por Game Pass es más agresiva que nunca y será interesante ver cómo estos anuncios impactan al crecimiento del número de suscriptores.

Con lo que respecta a la gran N, no existió la eventual sorpresa del Nintendo Switch Pro, evidenciando que la falta de componentes y el éxito de la plataforma actual no ameritan tomar decisiones precipitadas. El destape de Metroid Dread fue una de las sorpresas más agradables y el nuevo video de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 hace calmar un poco las ansias.

De nueva cuenta, Nintendo toca la puerta de la añoranza con títulos como Wario Ware: Get It Together, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Mario Party Superstars y el próximo Game & Watch: The Legend of Zelda. No cabe duda de que, en la temporada navideña, la firma japonesa volverá a establecer un récord histórico en sus ingresos.

Como punto negativo, pese al gran año que ha tenido Capcom, su presencia salió sobrando en tal acontecimiento toda vez que no presentó ninguna novedad, pero es un hecho que el E3 2021 dejó destellos de las grandes experiencias que podremos disfrutar en el mediano y largo plazo e incluso, todavía tiene margen de mejora para su próxima edición.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio