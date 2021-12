Surge animación pérdida de Sonic Chronicles

En 2008, BioWare, los responsables por Mass Effect, nos entregaron Sonic Chronicles: Dark Brotherhood, un RPG para el Nintendo DS. Si bien este título ha dado mucho de qué hablar en los últimos, recientemente se reveló una cinemática que fue eliminada del lanzamiento original.

Recientemente, un usuario de Twitter compartió la cinemática inicial de Sonic Chronicles, la cual fue eliminada antes del lanzamiento oficial de este título. Este trabajo fue creado por Joel MacMillan y Nick DiLiberto, un par de animadores que realizaron todo este proceso a mano y en sus propias casas.

Sonic Chronicles (2008) unreleased 2D intro cinematic. This has never been shown before in its entirety. pic.twitter.com/T7wgxKqmb6

— Jonathan Cooper (@GameAnim) December 21, 2021