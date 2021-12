Así se ve Boba Fett en Fortnite

Ya son vísperas de navidad. Si bien muchos esperan con ansias la cena familiar y abrir los regalos a medianoche, muchos más están aguardando la llegada de Boba Fett a Fortnite el día de hoy. Aunque aún estamos a varias horas de distancia de que el cazarrecompensas de Star Wars debute en el juego de Epic Games, una filtración ha revelado cómo es que se ve este personaje.

Recientemente, HYPEX, un conocido filtrador de esta comunidad, compartió una imagen en donde se puede apreciar exactamente el traje que usará Boba Fett en Fortnite. Como ya se esperaba, aquí vemos una vestimenta similar a lo que veremos en The Book of Boba Fett, la cual se estrenará la próxima semana.

BOBA FETT SKIN REVEAL! (Releases on Friday)

"Just a simple man making his way through the galaxy like his father before him – available in the Item Shop now!" pic.twitter.com/xexbQSyxkI

— HYPEX (@HYPEX) December 23, 2021