Supuesto ladrón de TCG de Pokémon es golpeado

Pokémon es una franquicia grande que no solo se puede dividir en productos como los videojuegos, puesto que artículos como los peluches, figuras, comestibles y demás suelen venderse de forma masiva, y está claro que los coleccionables más caros del mercado son las cartas de TCG. Y es que estos simples cartones se vuelven más caros conforme pasa el tiempo, más cuando se han dejado de producir en masa debido a la entrada de más generaciones de la franquicia en cuestión.

Eso mismo hace que haya gente dispuesto a robar estas piezas, esto para después revender en mercados de internet a doble o el triple de precio. Aquí llegamos a una historia que se ha desarrollado recientemente, misma que involucra a un hombre de 35 años quien ha sido atacado por un policía usando su taser. Esto después de que se le incriminara por llevarse más de $600 USD en las tarjetas pero con su edición coleccionista más reciente.

Según lo mencionado, una cámara de seguridad demostraría que el denominado Ernest Fields estaba en el proceso de robar mercancía de Pokémon por valor de $679 de Meijer’s, y un empleado que rastreaba al mismo informó el tipo de auto en el que salió de la tienda. Esto llevó a los agentes directamente al usuario, quien supuestamente fue empujado y abatido mientras intentaban detenerlo.

Se ha podido ver a Fields resistiéndose al arresto, para que después otro oficial de policía se ponga encima de él y lo golpee en la cara repetidamente. De igual manera un agente más entró y uso una pistola Taser a Fields para someterlo. Durante esta pelea, se puede escuchar a Fields gritar que lo sentía y que no podía respirar.

Después de eso lo han atrapado de manera preventiva. Y algo que llama la atención, es que Cori Elaine Schleiffer, directora organizadora de Ohio Families Unite for Political Action and Change, dice que lo que fue captado en video no coincide con los informes policiales. Por lo que seguirán las investigaciones pertinentes. Hasta el momento el usuario no ha procedido a prisión.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Es extraño que se lancen en contra de alguien de esa manera por unas cartas, pero al menos lograron quitarle la mercancía, pues al final del día no pago por ella. Sin embargo, golpear en la cara y usar un taser cuando ya lo tenían detenido no parece una idea tan pacífica.