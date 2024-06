Suda 51 no está seguro del regreso de Travis Touchdown

Es bien sabido que hace un par de años se lanzó la última entrega de No More Heroes, la cual nos presenta el presunto cierre de las aventuras del personaje de Travis Touchdown, el protagonista de la trilogía, y que su creador apodado como Suda 51 está interesado en traerlo de regreso. Sin embargo, parece que la lluvia de ideas está vacía, y en una nueva entrevista las dudas del retorno no han hecho más que incrementar.

Durante la ‘MomoCon 2024’ el mes pasado, Goichi Suda señaló que los derechos de la serie todavía pertenecen obviamente a Marvelous (en lugar de su estudio Grasshopper Manufacture, que se unió a NetEase en 2021), por lo que al final no tiene decisión sobre lo que se debe hacer con el personaje.

Acá lo mencionado:

Suda51: Honestamente, ni siquiera yo lo sé. Por supuesto que me encantaría volver a verlo, pero para ser honesto, simplemente no es mi decisión.

Acá la descripción del personaje:

Travis es un otaku empedernido que vive en la ficticia ciudad de Santa Destroy, California. Un día, después de quedarse sin dinero, compra una Beam Katana en una subasta en línea y decide convertirse en un asesino profesional. Su principal objetivo en el primer juego es ascender en las filas de la Asociación de Asesinos Unidos, pasando del puesto número 11 al número 1, eliminando a otros asesinos en el proceso. A lo largo de la serie, Travis enfrenta diversos retos y enemigos, cada uno con sus propias peculiaridades. Su motivación y trasfondo se desarrollan más en las secuelas, mostrando una evolución tanto en sus habilidades como en su carácter.

Por ahora el futuro de la franquicia es incierto, por lo que deberemos ver si se venden los derechos o similar.

Vía: Nintendo Life