Street Fighter VI podría salir en 2021

Street Fighter V lleva más de tres años en el mercado y se está preparando para recibir una Champion Edition en sólo un par de meses, así que parece que todavía le queda mucho tiempo de vida a este juego. Sin embargo, un nuevo rumor sólo le da dos años más de longevidad a este título de Capcom.

Aunque no se ha confirmado nada por parte de Capcom, el desarrollo de Street Fighter VI es algo obvio, y este juego podría llegar a nuestras manos en 2021, es decir, para la siguiente generación de consolas.

La noticia de la ventana de lanzamiento potencial en realidad proviene de Capcom. Se ha revelado que el campeón de la Capcom Cup 2020 no se autocalificará para la edición de 2021. Esto aparentemente significa que habrá un Capcom ProTour en 2021, lo que sugiere que una nueva entrega en la serie saldrá a la venta en esta ocasión. Existe un precedente, por ejemplo, el ganador del torneo en 2015 no se clasificó automáticamente para la Capcom Cup 2016, el año en que Street Fighter V salió al mercado.

También es posible que esto no tenga nada que ver con un nuevo juego. Capcom simplemente podría estar cambiando las reglas de la Capcom Cup. En otras palabras, tal vez en el futuro los ganadores anteriores de este torneo no se autocalifiquen al año siguiente. De nuevo, esto no parece probable, pero seguramente es posible.

The Capcom Cup 2020 champion will not be auto-qualified for Capcom Cup 2021.

This confirms that there will be a Capcom ProTour in 2021, and also possibly hints that SF6 will come out in 2021.

Kazunoko did not auto-qualify for Capcom Cup 2016 despite winning in 2015 for USFIV. pic.twitter.com/WgUOvzs8oD

