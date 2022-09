Streamers de Twitch se molestan con Amazon debido a los porcentajes de pago

Hace poco el presidente de Twitch, Dan Clancy, dio actualizaciones respecto a algunos cambios monetarios para los creadores de contenido, significando que a algunos les llegaría menos dinero del actual. Y ante esto, se dio la explicación que el costo de los servidores estaban aumentando, a pesar de este comunicado, los streamers no se lo tomaron muy bien.

Anteriormente, la empresa propiedad de Amazon, había ofrecido una división de ingresos especial de 70/30 para los creadores que aumentaban su audiencia, mientras que la mayoría de streamers dividían sus ingresos 50/50 con la plataforma. Los cambios mantenían la proporción de 70/30 en los primeros $100,000 USD para aquellos que obtuvieron este mejor trato, después cada dólar por encima se dividiría en partes iguales.

Clancy reconoció que 22,000 creadores le pidieron a Twitch que cambiara a todos al modo 70/30, pero dijo que la compañía no se moverá en esa dirección porque Amazon cuesta demasiado dinero.

How to understand this is: the top 500 creators will earn 29% less revenue per subscriber after reaching $100,000 earned in a year. No other Twitch streamer will be effected. More alarming in this post is Twitch saying they can't afford the run the website. Explanation below. https://t.co/VFm6ZSvgvX

— Devin (@DevinNash) September 21, 2022