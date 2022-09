Ubisoft tomaría medidas contra insider que reveló Assassin’s Creed Mirage

Como ya se sabe, uno de los juegos que más iba a llamar la atención en el Ubisoft Forward es Assassin’s Creed Mirage, revelación que se tuvo que hacer antes debido a filtraciones. Y ahora, ya se sabe quién fue la persona responsable detrás del acto, un Youtuber que reveló su identidad en un video, por lo que la empresa de Francia ya está pensando en tomar medidas.

Este tipo de acciones tienen sus repercusiones, dado que si se llegan a romper, pueden existir demandas contra la parte infractora y eso fue justo lo que el youtuber rompió bajo su pseudónimo en Twitter. Esta información la recordó Stephen Totilo mediante las redes, estipulando que en cualquier momento Ubisoft puede proceder de manera legal.

Ubisoft rep won’t comment specifically on what actions they will take, if any, against Youtuber who leaked AC game titles they briefed him on, but makes feelings know.

“…will manage accordingly” https://t.co/kd6mjCdfnN pic.twitter.com/Y6zFH1rrqT

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 21, 2022