Stranger Things 5 no tendrá personajes nuevos

Stranger Things es una serie que no le tiene miedo a introducir nuevos personajes cada temporada, los cuales tienen el potencial de robarse el corazón de todos los fans. Sin embargo, y pese a la popularidad que Eddie y Bárbara tuvieron, los creadores de la serie han señalado que para la quinta y última temporada, el enfoque estará por completo en los personajes que hemos visto desde el inicio.

En una plática con IndieWire, Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, han señalado que no tienen pensado introducir nuevos personajes principales en la última temporada de la serie. En su lugar, su enfoque estará en darle un buen cierre a las protagonistas que hemos visto desde el principio. Esto fue lo que comentó Ross al respecto:

“Cada vez que presentamos un nuevo personaje, queremos asegurarnos de que sea una parte integral de la narrativa. Así que eso es algo con Eddie esta temporada, donde decimos: ‘Bueno, necesitamos un personaje aquí para que esta historia realmente funcione y para darle el motor que se necesita’. Pero cada vez que hacemos eso, estamos nerviosos, porque dices, ‘Tenemos un gran elenco de personajes aquí, y actores, y cada momento que pasamos con un nuevo personaje, estamos quitando tiempo de uno de los otros actores’. Así que somos muy, muy cuidadosos acerca de a quién presentamos. Y luego, específicamente en el proceso de casting, tomó mucho tiempo encontrar a Joe Quinn, y pasas por muchas ediciones, porque sabes que no podemos agregar a alguien que simplemente le quitará valor a nuestros personajes si no es genial”.

Por su parte, Matt agregó:

“Y lo mismo sucedió con Sadie y Maya. Y no es que los actores tampoco lo sepan. Todos saben que están entrando en un elenco que a la gente le encanta, y estás introduciendo un nuevo elemento. Y lo has visto en programas que salen mal, por lo que todos están nerviosos, pero como dijo Ross, con esos tres en particular, y Dacre [Mongomery] también, que interpretó a Billy, fue como, porque estos actores son increíbles, es muy divertido. Simplemente, me gusta agitarlo, así que lo agitamos cambiando la trama o agregando un nuevo monstruo. Estamos haciendo todo lo posible para resistir [agregar nuevos personajes] para la temporada 5. Estamos tratando de no hacer eso para poder centrarnos en los personajes originales, supongo”.