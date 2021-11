Steve Buscemi se disfrazó de su meme para Halloween

Halloween es la oportunidad perfecta para disfrazarse de cualquier cosa. Para la mayoría de nosotros, las opciones son casi infinitas, con trajes inspirados en animes, películas, series y videojuegos, siempre habrá algo que usar. Sin embargo, son las celebridades quienes tienen a su disponibilidad una carta muy especial, ya que se pueden vestir de ellos mismos en algunos papeles clásicos. Este es el caso de Steve Buscemi y su meme.

Durante las últimas horas ha circulado una foto en donde se puede ver a Buscemi vestido de su clásico meme de “how do you do fellow, kids?”, una icónica frase que apareció por primera vez en un episodio de 30 Rock. Esta imagen fue tomada durante la noche de Halloween.

My daughter got a less blurry pic! https://t.co/alM7crnEYM pic.twitter.com/qsVhyCgh61 — Debra Wexler (@DebraWexler_) November 1, 2021

De acuerdo con varios usuarios en Twitter, Buscemi permitió que la gente se tomara fotos con él, solo si lograban identificar su disfraz mientras repartía dulces a todos los niños. Sin duda alguna, una forma bastante divertida de celebrar este evento, y un actor más que se suma a esta tendencia.

Vía: The New York Post