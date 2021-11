Ha llegado la mejor época del año para muchos. Con Halloween ya en curso, Nintendo se ha dado a la tarea de dar un anuncio de acuerdo con la festividad. Aquellos que son fans de LEGO Super Mario estarán felices al escuchar que tres nuevos sets inspirados en Luigi’s Mansion ya están en camino.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo reveló tres nuevos paquetes de LEGO Super Mario, los cuales estarán inspirados en la clásica serie que comenzó en el GameCube. Aunque este anuncio se llevó a cabo para celebrar Halloween, los sets estarán disponibles hasta el próximo 1 de enero de 2022, una fecha menos escalofriante.

Add some frightful fun to your #LEGOSuperMario experience with these new Luigi’s Mansion sets! All three ghostly sets arrive 1/1/22! pic.twitter.com/xKAQmedLDM

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 31, 2021