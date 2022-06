Stephen King es reconocido por su gran trabajo como escritor. Sin embargo, también ha tenido un pie en el mundo cinematográfico. De esta forma, el autor de The Shining tiene un par de opiniones sobre los productos que llegan a la pantalla grande. Una de sus más recientes declaraciones sobre el medio ha revelado cuál fue la primera película que lo hizo abandonar la sala de cine.

Por medio de su cuenta de Twitter, King le preguntó a sus seguidores cuáles han sido las películas que no terminaron, y simplemente abandonaron el cine. Junto a esto, el escritor reveló que Transformers de Michael Bay fue la cinta que lo hizo levantarse de su asiento y simplemente salir de la sala.

I have walked out of only one movie as an adult: TRANSFORMERS. Would like to know what other movies people have walked out on.

— Stephen King (@StephenKing) June 27, 2022