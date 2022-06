En 2010, Epic Mickey llegó al mercado, y fue un juego con un buen recibimiento. Esto provocó que varios proyectos relacionados con esta propiedad estuvieran en desarrollo. Dos de estos, Epic Mickey 2: The Power of Two y Epic Mickey: Power of Illusion, se convirtieron en una realidad. Sin embargo, un spin-off protagonizado por Donald Duck nunca vio la luz del día. Ahora, recientemente se liberó el primer vistazo a este proyecto cancelado.

Aunque desde hace tiempo se dieron a conocer una serie de ilustraciones sobre este spin-off protagonizado por Donald Duck, conocido como Epic Donald, el youtuber conocido como Slope’s Game Room ha adquirido un breve clip del juego después de que un espectador anónimo del programa se lo envió.

Este juego estuvo en desarrollo entre 2012 y 2013, e iba a estar inspirado en series como Duck Tales. Sin embargo, y como seguramente ya lo saben, Junction Point Studios, el estudio a cargo de la serie de Epic Mikey, cerró sus puertas en 2013, por lo que las probabilidades de que el proyecto de Donald Duck logre revivir, son prácticamente nulas.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que Mickey ya no tenga presencia en los videojuegos, fuera de Kingdom Hearts, como lo visto en los 80 y 90. Los juegos de Disney que vimos durante estos años fueron muy buenos, pero parece que la compañía solo desea hacer juegos móviles hoy en día.

