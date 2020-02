Square Enix no lanzará exclusivas de siguiente generación por un tiempo

La siguiente generación de consolas cada vez está más cerca. Sin embargo, parece que tomará un poco de tiempo extra para que comencemos a ver grandes exclusivas del PS5 y Xbox Series X, especialmente por parte de third parties del calibre de Square Enix, quienes han revelado que sus juegos en desarrollo estarán disponibles en las consolas actuales y de próxima generación.

Durante una sesión de preguntas y respuestas con los inversionistas, Yosuke Matsuda, presidente de Square Enix, reveló que planean revelar juegos exclusivos para la siguiente generación de consolas hasta dentro de un par de años:

“Las consolas de próxima generación tendrán compatibilidad con versiones anteriores, por lo que planeamos por el momento hacer que nuestros nuevos títulos estén disponibles para las consolas actuales y de próxima generación. Por lo tanto, será un poco más adelante el lanzamiento de títulos exclusivos para las consolas de próxima generación”.

Este comentario parece aludir al hecho de que Square Enix sólo está trabajando en las versiones de PS4 y Xbox One de sus juegos, debido a que el PS5 y Xbox Series X serán retrocompatibles desde el primer día. De igual forma, la compañía japonesa podría optar por emplear el Smart Delivery de Xbox, el cual permite a los jugadores comprar un juego de generación actual y obtener acceso a su versión de siguiente generación sin costo adicional, aunque esta es sólo una opción para third parties.

Hablando de Square Enix, puedes checar nuestro hands on de Outriders, la propuesta de la compañía a los loot shooters, aquí. De igual forma, ya sabemos cuándo llegará War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius a occidente.

Vía: Square Enix