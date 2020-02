Harmonix presenta FUSER, su siguiente gran juego musical

¿Recuerdan DJ Hero? Ese pequeño juego que trató de capitalizar el éxito de experiencias como Guitar Hero, pero enfocado en los DJ y la música electrónica. Bueno, parece Harmonix, responsables por Rockband y Dance Central, están desarrollando su propia interpretación de este concepto, y han anunciado FUSER.

FUSER es descrito por Harmonix como “¡Un festival de música virtual sin parar donde controlas la música!”, el cual llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC durante otoño de 2020. El juego contará con más de 100 canciones licenciadas, entre las que podemos encontrar Bad Guy de Billie Elish, In Da Club de 50 Cent, Born This Way de Lady Gaga, y, el clásico de clásicos, All Star de Smash Mouth.

El juego contará con un modo campaña, donde tendrás que ganar el corazón del público con tus mixes; en Freestyle podrás crearás tus propias playlist; y gracias al multiplayer, tendrás la opción de colaborar o competir con otros jugadores alrededor del mundo. De igual forma, podrás compartir tus mixes y conciertos virtuales en redes sociales.

Vía: FUSER