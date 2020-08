Sperasoft está ayudando con el desarrollo de Halo Infinite

Phil Spencer ha reiterado en múltiples ocasiones que Halo Infinite sí llegará este año junto al Xbox Series X. Para asegurarse de que el juego haga su debut a tiempo, 343 Industries ha solicitado la ayuda de varios desarrolladores fuera de Microsoft. Uno de ellos es Sperasoft, estudio que ha colaborado con algunas de las empresas de videojuegos más grandes del mundo por casi 16 años.

De acuerdo con un comunicado oficial, Sperasoft está contribuyendo al contenido de Halo Infinite “a través de múltiples mandatos, desarrollando componentes del juego y experiencia” mientras trabajan de cerca con sus nuevos socios en 343. Denis Larkin, director comercial en Sperasoft, declaró lo siguiente:

“Es un honor contribuir a la saga FPS más famoso del mundo y apoyar con la siguiente generación de la franquicia de Halo. Nuestros equipos de desarrollo están muy emocionados por nuestra colaboración con 343 Industries en su anticipado lanzamiento: Halo Infinite”

Sperasoft está ubicado en Silicon Valley y tienen cuatro oficinas en todo el mundo con una fuerza de trabajo de más de 600 empleados. Anteriormente trabajaron en juegos como Call of Duty: Black Ops, Rainbow Six Siege, Star Wars: Batlefront, The Outer Worlds, y más recientemente, Saints Row: The Third Remastered.

En temas relacionados, se reveló que Razer, la popular marca de periféricos de videojuegos, colaborará junto a 343 para lanzar accesorios oficiales de Halo Infinite, tanto en Xbox como en PC. De igual manera, recuerda que ya se confirmó que su multijugador será gratuito.

Fuente: Sperasoft