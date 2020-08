Razer lanzará accesorios de videojuegos inspirados en Halo Infinite

Microsoft y 343 Industries evidentemente se están preparando para el lanzamiento de Halo Infinite a finales de este año, y parte del plan consiste en lanzar unos cuantos productos licenciados. El día de hoy se reveló que Razer, la popular marca de accesorios de videojuegos, estará trabajando en unos periféricos oficiales que te acompañarán en esta nueva aventura con el Master Chief.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Halo reveló que Razer se enfocará en crear accesorios de Halo Infinite para los jugadores de Xbox y PC:

An arsenal fit for the Master Chief. Be legendary on @Xbox and PC with Razer x @Halo Infinite hardware. Coming soon. pic.twitter.com/TOhRPoEMCy

— R Λ Z Ξ R (@Razer) July 28, 2020